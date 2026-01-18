قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

" رسالة محبة وسلام"... قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

" رسالة محبة وسلام"... قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
" رسالة محبة وسلام"... قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
محمد الغزاوى

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد ، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بجميع كنائس المحافظة لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية 
والتي شهدت اقبالا من كل الأخوة المسيحيين ، وسط حالة من الاستنفار الأمني لتأمين المواطنين من قبل بدء القداس وحتى الانتهاء منه.

ترأس إقامة ‏القداس بكنيسة الأنبا بيشوي كهنة الكنيسة وهم: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، وذلك بمشاركة عدد كبير من شمامسة الكنيسة وشعبها.

و يحتفل المسيحيون بجميع محافظات مصر  بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي وذلك كل عام يوم 19 يناير ويتم إقامة القداس مساء يوم 18 يناير من كل عام .

" رسالة محبة وسلام"... قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد  أن عيد الغطاس المجيد هو ذكرى  عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان فى نهر الأردن  وقد نزلت حمامة من السماء واستقرت على السيد المسيح في ذلك الوقت دلالة على أن المسيح جاء لينشر السلام  والتسامح بين الجميع، حيث أن عملية التعميد تتم فى الكنيسه من خلال تغطيس الانسان وهو صغير بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية "

وبخصوص مظاهر الاحتفال بهذا العيد  قال القس لا أرميا فهمي" هذا العيد مرتبط ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب ، وتصميم قناديل عيد الغطاس وهي على هيئه قشرة برتقاله فارغة من الداخل يتم وضع داخلها شمعه اشبه ما تكون بسراج منير او فانوس مضيء،وذلك دلاله ان المسيح جاء ليضيء العالم بنور المحبه والسلام.

جدير بالذكر أنه قد شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس استنفار أمني مشدد، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس والمرتقب ان يستمر للساعات الأولى من فجر غدا ‏الاثتين.

بورسعيد الأنبا بيشوي قداس عيد الغطاس محافظة بورسعيد

