النائب باسل عادل يستنكر المساس بالدستور ويؤكد: يناير ويونيو ثورتان معترف بهما دستوريا

استنكر النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ ما وصفه بانتهاك صريح للدستور المصري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بنصوص الدستور وروحه داخل المجلس.

وأوضح باسل عادل، أن المستشار رئيس مجلس الشيوخ بدأ كلمته في الجلسة العامة بتحية الشرطة المصرية في عيدها، كما حيا ثورة 25 يناير، في تقليد وصفه بالمحمود ويعكس مسؤولية وطنية جادة واحترامًا للتاريخ الدستوري للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه خلال كلمة النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، تم التأكيد على اعتبار 25 يناير عيدًا للشرطة فقط، وعدم التهنئة بثورة 25 يناير، وهو ما اعتبره باسل عادل قولًا يخالف صريح الدستور المصري وديباجته التي اعترفت بثورتي 25 يناير و30 يونيو معًا.

وأضاف النائب أنه طلب الكلمة للتعقيب استنادًا إلى حقه في طلب كلمة استثنائية حال مخالفة الدستور أو اللائحة، إلا أنه لم يُتح له التعقيب داخل المجلس، مؤكدًا أن هذا الأمر يستوجب الوقوف أمامه.

وشدد باسل عادل على أن احترام الدستور واجب على الجميع، خاصة تحت قبة البرلمان، ولا يجوز الانتقاص من أي نص دستوري أو الالتفاف عليه، مؤكدا أن ثورتي يناير ويونيو تمثلان محطتين أساسيتين في تاريخ الدولة المصرية الحديث، ومعترف بهما دستوريا ولا يجوز إنكارهما أو التقليل من شأنهما.