العربية اتقلبت.. كواليس مصرع طالب طب أسنان وإصابة 4 آخرين بالهرم

تجري النيابة العامة بالهرم، التحقيق في وفاة طالب بكلية طب الأسنان، لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة القسم، نتيجة السرعة الزائدة.

كما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المصابين والشهود لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات إدارة المرور للوقوف على أسباب الحادث، وطلبت الاطلاع على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي عن الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة أثناء سيرها، وتبين من التحريات أن الطالب البالغ من العمر 22 عامًا، كان برفقة 4 من أصدقائه، وفقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع زميله البالغ 23 عامًا وإصابة الآخرين بسحجات وكدمات متفرقة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المتوفى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.