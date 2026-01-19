أول تعليق من مدرب إنتر ميلان على مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

علق كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي على مواجهة أرسنال الإنجليزي، في إطار الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره أرسنال، ضمن الجولة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء 20 يناير، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد سان سيرو في إيطاليا.

وقال كييفو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “من غير العدل إجراء مقارنات بين عصور مختلفة، مع لاعبين مختلفين، لقد تغيرت كرة القدم جذريًا، اليوم أصبحت أكثر بدنية وحماسية، من غير العدل مقارنة فريق 2010 بالفريق الحالي؛ فهما فريقان مختلفان، أرسنال أحد أقوى الفرق في أوروبا، لقد استثمروا بكثافة، وهم طموحون ومنافسون، هذا العام يتصدرون مجموعتهم ويتصدرون الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فنحن نتحدث بالتأكيد عن فريق تنافسي للغاية”.

وواصل مدرب الإنتر: “لقد عملنا لشهور على توعية الناس بأهمية كل مباراة، بالنسبة لي، جميعها مهمة، فريق مثل فريقنا يجب ألا يستهين بأي منافس، ويجب أن يكون دائمًا في أفضل حالاته، نحن ندرك أهمية المباراة وهدفنا، وهو إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى والتأهل إلى الدور التالي، نعلم أن الأمر ليس سهلًا أبدًا، ويجب علينا دائمًا بذل قصارى جهدنا”.

وأضاف: “علينا الفوز، وأن نكون مصممين وشجعان، يجب ألا نرتكب أخطاءً، وأن نكون مستعدين ذهنيا”.

وأفاد مدرب الإنتر: لاوتارو تدرب طوال فترة التدريب؛ وكان غيابه عن تمرين الروندو مجرد إجراء احترازي، ودومفريز مصاب ولم يتعافَ بعد، جميع اللاعبين الآخرين متاحون، باستثناء تشالهان أوغلو.

وشدد: علينا ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، علينا أن نكون فعالين وأن نتمتع بشخصية مميزة في فهم مجريات المباراة، المباريات مليئة باللحظات والتغيرات، النضج ضروري، وقد تحسن هذا الفريق كثيرًا في قراءة مراحل المباراة.

وكشف: أرسنال لديه طرق عديدة لإلحاق الضرر بك، فهم فريق متكامل، نحن نعرف نقاط قوتهم وعلينا أن نكون قادرين على التعامل معها.

وزاد: أرتيتا أحد أصغر المدربين وأكثرهم طموحا، لكنه يمتلك بالفعل خبرة كبيرة. فريقه يتمتع بهوية قوية

وأتم: تورام لديه مجال للتطور، فهو يعمل كل يوم بإخلاص كبير ويتمتع بذكاء حاد، نحن سعداء للغاية به وبمساهمته في الفريق. إنه لاعب مهم، لكن لدينا أربعة مهاجمين يمنحوننا دفعة قوية.