الخارجية الصينية: نجاح الشركات الأمريكية في بكين يُظهر الاستفادة المتبادلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جيا كون"، اليوم /الاثنين/، إن نجاح الشركات الأمريكية في الصين يُظهر أن الجانبين يستفيدان من التعاون، وأن العلاقات الثابتة والسليمة والمستدامة تصب في مصلحة الجانبين، معربا عن ترحيب بكين بالشركات من جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة الأمريكية بالصين أن عددا متزايدا من الشركات الأمريكية في بكين متفائل بشأن نمو السوق، إذ يتوقع أكثر من نصفها أن تكون حققت ربحا أو ربحا كبيرا للغاية في عام 2025، كما أفاد أكثر من 70% بعدم وجود خطط لنقل العمليات ويخطط أيضا ما يقرب من 60% لزيادة الاستثمار في الصين.

وأشار "قوه جيا كون" إلى أن ذلك يُظهر مجددا أن السوق الصينية الضخمة توفر فرصا هائلة للعالم، وأن الاستثمار في الصين يعني البقاء في الطليعة وتحقيق الربحية، مؤكدا أن الاقتصاد الصيني يكتسب زخما متزايدا، وأن محركات النمو تشهد تحسنا مستمرا، وأن بلاده ستظل مصدرا للاستقرار والنمو والابتكار للاقتصاد العالمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب عن ترحيب بلاده بالشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى لاغتنام فرص التنمية عالية الجودة في الصين والاستفادة بشكل كبير من سوقها التي تبلغ قيمتها التريليونات من اليوان.