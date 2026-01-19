مصرف لبنان ينفي بيع شركة طيران الشرق الأوسط

نفى مصرف لبنان ما يتم تداوله أو الترويج له في بعض وسائل الإعلام من شائعات تتعلق بوجود أي مفاوضات سواء كانت رسمية أو غير رسمية بخصوص بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا.

وأكد المصرف أنه لم يجر أي تواصل من هذا النوع مع أي جهة كانت ، سواء كانت شخصية محلية أو أجنبية في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب ، مشددا على أن مثل هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأهاب مصرف لبنان بـوسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الإجتماعي المختلفة تحري الدقة ، لافتا الى أنه يحتفظ بـحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروج مثل هذه الشائعات الكاذبة التي تمس المصلحة اللبنانية العامة وبالمؤسسات الوطنية.