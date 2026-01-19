مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن إقامة مهرجان قطر لكرة القدم في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس 2026، بمشاركة مجموعة من المنتخبات العالمية البارزة، من بينها منتخب مصر.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في هذه البطولة الودية؛ بعد أدائه القوي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالمغرب، حيث أنهى مشواره في المركز الرابع.

ويشارك منتخب مصر في هذا المهرجان، ضمن منافسات قوية تشمل منتخبات الأرجنتين وإسبانيا والسعودية وصربيا وقطر.

وتمثل هذه البطولة فرصة للمنتخبات المشاركة؛ للاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيلعب منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام السعودية يوم الخميس 26 مارس على استاد أحمد بن علي، والثانية أمام إسبانيا يوم الإثنين 30 مارس على استاد لوسيل.

كما يسلط المهرجان، الضوء، على مواجهة كبيرة بين بطل العالم الأرجنتين وبطل أوروبا إسبانيا ضمن منافسات كأس فيناليسيما، المقررة يوم الجمعة 27 مارس على استاد لوسيل.

مواعيد أبرز مباريات مهرجان قطر لكرة القدم:

مصر × السعودية: الخميس 26 مارس – استاد أحمد بن علي

صربيا × قطر: الخميس 26 مارس – استاد جاسم بن حمد

إسبانيا × الأرجنتين (كأس فيناليسيما): الجمعة 27 مارس – استاد لوسيل

مصر × إسبانيا: الاثنين 30 مارس – استاد لوسيل

السعودية × صربيا: الاثنين 30 مارس – استاد جاسم بن حمد

الأرجنتين × قطر: الثلاثاء 31 مارس – استاد لوسيل

وتعد هذه البطولة منصة مهمة للمنتخبات لاختبار مستوياتها قبل كأس العالم، ولجماهير كرة القدم فرصة لمتابعة مواجهات عالمية على الأراضي القطرية.