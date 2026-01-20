قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
محافظات

موجز الوادي الجديد.. الزملوط يتابع المشروعات التنموية والخدمية الجارية ببلاط وسير العمل بمركز " حسن حلمي "بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الزملوط يتابع سير العمل بمركز " حسن حلمي "بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة،يرافقهما الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث تابع عمل العيادات الطبية والتأهيلية و أعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية و أنشطة الورش الفنية.
ووجّه المحافظ بطرح  وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية و الأعمال الفنية؛ للمساهمة في دعم أنشطتهم و تمكينهم اقتصاديًا، والبدء في إنشاء محال تجارية بسور المركز الجنوبي وتخصيصها لصالح لذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل زيارته الموسعة للمراكز..
محافظ الوادي الجديد يتابع المشروعات التنموية والخدمية الجارية ببلاط

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز بلاط يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ حامد عبدالله رئيس مركز بلاط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية؛ لمتابعة مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتوسعة مدخل المدينة باتجاه مركز الخارجة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل، حيث وجه بمتابعة إنشاء جزيرة وسطى بميدان بلاط؛ لتنظيم التدفقات المرورية وتأمين عبور المشاة، وتعزيز الهوية البصرية للميدان من خلال أعمال التشجير والإنارة العامة، وإنشاء ممشى سياحي بمواجهة مركز الشرطة.

كما تفقد مشروع "قرية الخير والنماء" الذي يضم ٩٢ منزلًا ريفيًا و٢٦٠ فدانًا زراعيًا لخدمة أهالي القرية كمجتمع متكامل، حيث استمع إلى مقترح أحد المواطنين بشأن إضافة غرفة سكنية بمنطقة أهالي قرية الخير والنماء القديمة، موجهاً بالبدء في تنفيذ "نموذج أولي" لتقييمه وتعميمه؛ تلبيةً لاحتياجات الأسر وتحقيقاً للاستقرار المجتمعي.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية  الأزهرية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ،صباح اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معهد فتيات الخارجة، يرافقهما الشيخ زهري أبو زيد مدير إدارة التعليم النوعي الأزهري.

واطمأن المحافظ على سير الامتحانات التي يؤديها ١١٣٧ طالبًا وطالبةً على مستوى المحافظة وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لهم، ومتمنيًا لجميع طلاب الشهادة الأزهرية التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرّفة. كما كلّف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بإنشاء مُصلى للفتيات ملحق بالمعهد.

إطلاق الحقيبة الأولى للبرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي الابتدائية بالوادي الجديد

شهد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات أولى حلقات البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية، الذي يجرى تنظيمه بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي.
وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، وبالتعاون مع شركاء برنامج التعلّم من أجل الغد، والذي يُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بالأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وبناء معلم واعٍ قادر، ودعم احتياجات الطلاب، وتحقيق الإصلاح المتمركز حول الطالب.

وأطلق قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الحقبة  الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية بتعليم الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، هذا وتستمر الحقبة الأولى من الأحد 18 وحتى الثلاثاء 20 يناير الجاري.

