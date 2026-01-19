الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طارئة لمواجهة تهديدات واشنطن بشأن جرينلاند

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يسعى إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية في إطار الخلاف المتصاعد حول جزيرة جرينلاند، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزيته لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر.

كان ترامب قد أثار صدمة في العواصم الأوروبية بعد إعلانه عزمه فرض رسوم على دول من بينها الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد، إضافة إلى بريطانيا والنرويج، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل مساء الخميس لبحث الرد على ما وصف بأنه أحد أخطر التحديات التي تواجه العلاقات عبر الأطلسي منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم التجارة في المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، إن أولوية الاتحاد هي "الانخراط لا التصعيد"، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع واشنطن على مختلف المستويات. وأضاف أن الاتحاد "سيظل هادئاً وحازماً ومسؤولاً"، لكنه شدد على أن بروكسل تمتلك الأدوات اللازمة للرد إذا فُرضت الرسوم.

وتدرس بروكسل عدة خيارات، من بينها تعليق الاتفاق الجمركي القائم مع الولايات المتحدة، وتفعيل رسوم أوروبية على واردات أميركية بقيمة 93 مليار يورو، إضافة إلى إمكانية استخدام أداة مكافحة الإكراه التي لم تُفعل من قبل.