أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
لمنع الفوضى.. القوات السورية تكثف انتشارها الأمني في محيط سجن الأقطان
أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى ، وذلك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في محافظات ( دمياط - شمال سيناء - الإسكندرية - سوهاج - قنا - الفيوم - أسيوط - الغربية ) ... يوم 20 يناير 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية ) .. يوم 21 يناير 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين تعذر دخولهم على منصة الامتحان في الفرصة الأولى في محافظات ( القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر - البحيرة )

ومن جانبها ، قامت الادارة العامة الاحصاء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بربط اكواد الطلاب المرسل من المكتب الياباني بأسماء الطلاب والمحافظة والإدارة المدرسية و هؤلاء الطلاب الذين لهم حق الاعادة ، وتم ارسالها على موقع المدرسة ليقوم مسئول الاحصاء بالمدرسة بتسليم ملف اسماء هؤلاء الطلاب لمدير المدرسة لعمل لجان الاختبار

ويمكن لكل مدرسه الدخول على استمارة التلميذ ، و طباعة كشوف الطلاب المقرر لهم إعادة الامتحان و إبلاغ الطلاب ، و اجراء الاستعدادات

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

  •  اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة
  •  الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان
  •  لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب
  •  اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات
  •  يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة
  •  بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية
