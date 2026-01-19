حسام يحتاج للفرصة| لميس الحديدي تطالب الكاف بالتحقيق في أحداث مباراة مصر ونيجيريا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» أدان السلوك الذي وصفه بـ«غير المقبول» الذي صدر عن بعض اللاعبين والطاقم التقني للمنتخب السنغالي خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، معلقة: "إذا كان الكاف مهتما بما حدث في النهائي وكان مشهدا عبثيا وكارثيا، ولكن ماذا عما جرى في مباراة مصر ونيجيريا، خاصة في توقيت إذاعة النشيد الوطني المصري؟ وماذا عن ما حدث بين الجماهير في تلك المباراة؟ هل سيحقق الكاف؟ والسؤال الأهم: فين دور الاتحاد المصري؟ الذي قدمه في هذه البطولة؟ ممكن الكاف ما يحققش لوحده. بلاش ده، كابتن حسام حسن تحدث عن مشاكل تنظيمية في البطولة، وقلنا وقتها مش وقته نتكلم عن ده".



وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"هل الاتحاد المصري كان يعرف أن هناك مشكلات في التنظيم تخص الفريق، وبدلا من الشكوى أرسل خطاب شكر للاتحاد المغربي والمنظمين؟ برضه فيه حاجة غريبة مش مفهومة".

واصلت:"هناك تناقضات أين دور الاتحاد المصري لكرة القدم في واقعة التصفير أثناء إذاعة النشيد الوطني المصري؟ انتظرنا يوم والتاني والتالت نشوف شكوى أو عتاب أو زعل، مافيش، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن الاتحاد لم يكن موجودا، حتى لو سلوك جماهيري".

أكملت:"لازم يكون لك موقف، وشوف الاتحاد السنغالي عمل إيه؟ أرسل بيانا عظيما عن سوء تأمين اللاعبين السنغاليين، ومستحملوش على لاعبيهم أي شيء".

إختتمت : الموضوع ببيساطة إتحاد قوي سيحمي فريق قوي مافيش ده هيكون الفريق لوحده لابد ان يحميه أتحاد قوي لايجب أن يقف اللاعبين والمدير الفني لوحدهم اين دور الاتحاد ؟ ماينفعش تكون العلاقات الشخصية والصداقات أهم من المنتخب المنتخب فوق كل ذلك "

ودافعت الحديدي عن المدير الفني للمنتخب حسام حسن قائلة : " يكمل لكاس العالم ونعطيه الفرصة كاملة وماقدمه في البطولة يعود للقماشة التي تحت إيديه صحيح معترضين على تصريحاته وقلنا تحتاج أن تنضبط لكن محتاجين نبدا صفحة جديدة ولانجلد أنفسنا ونبدا نبني ونستعد لما هو قادم "