الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، موضحًا أنه عقب اغتيال الشهيد هشام بركات، التقى أحد المسؤولين الذي قال له: «عايز أشوفك، هتشوف حاجة بس مش هتتكلم عنها».

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال حواره مع الإعلاميين محمد الباز، ونشأت الديهي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد،: «روحت ولقيت إرهابي اسمه أبو القاسم أحمد منصور، وده من ضمن الـ67 واحد اللي نفذوا عملية اغتيال الشهيد هشام بركات، والإرهابي من أسوان».

وأضاف أن المسؤول سأله: «رصدتوا مين تاني غير النائب العام؟»، ليرد قائلًا: «جاتلي رسالة من تركيا من شخص يدعى يحيى موسى، وقال تابعوا أحمد موسى ونروح له بيته في مدينة نصر ونتابعه، وتوقيتاته ثابتة، ورصدين خط سيره».

وتابع: «أنا كنت من ضمن الناس اللي عليهم الدور، ولازم أسيب بيتي، والواقعة التانية كانت مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كنت بقدم برنامج إذاعي في ماسبيرو، لقيت تليفون اتصل بيا، وكان وزير الداخلية، وقال لي: متنزلش دلوقتي، ولقينا شوية عيال، وهبعتلك الحرس، ومن سنتين أحد القضاة كلمني أن تنظيم اتمسك وجاله تكليف إنه يقتلك، والتكليف كان من سوريا».

وأوضح: «إن المجموعة دي كان معاها كلاشنكوف وجهازين، ومجهزين كل حاجة، وأنا من التسعينات في هذا الملف، وعندي رسالة أن أكشف هذه الجماعات وهذا الملف اشتغلت عليه من يوم ما دخلت الأهرام».