أحمد موسى يكشف مفاجأة حول رصيد مبارك في البنوك خلال 2011

كشف الإعلامي أحمد موسى مفاجأة تتعلق بالشائعات التي روجت خلال أحداث يناير 2011 حول امتلاك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لـ 70 مليار دولار في حساباته البنكية.

وقال أحمد موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلاميين محمد الباز ونشأت البديهي، عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصدار كتابه «أسرار»،: «الجارديان البريطانية نشرت شائعات وأكاذيب حول ثروة مبارك آنذاك، وهي من أطلقت شائعة امتلاكه لـ 70 مليار دولار».

وأضاف موسى «أنا نشرت خبر؛ لما اتكلموا على الـ 70 مليار دولار التي يمتلكها الرئيس مبارك في حساباته، وأنا كلمت فريد الديب؛ فقالي هبعتلك في الحال حساب الرئيس مبارك، وقالي إنه يمتلك حساب وحيد به 6 ملايين جنيه فقط.

وتابع قائلًا: «حصلت أزمة عشان أنشر الخبر ده وقتها، رغم إن العالم كله كان بيتكلم على إشاعة الـ 70 مليار دولار».