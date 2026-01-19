لا يكفيه حلقه للمناقشة.. وزير الأوقاف السابق يعلق على كتاب أحمد موسى

طلب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، مناقشة كتاب «أسرار» للإعلامي أحمد موسى على أكثر من حلقة وعدم الاكتفاء بحلقة واحدة.

وقال مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، خلال حلقة خاصة لمناقشة كتاب «أسرار» للإعلامي أحمد موسى، «لا يكفي أن يتم مناقشة كتاب أسرار في حلقة واحدة أنا بطلب منك أن يتم مناقشة الكتاب في حلقتين أخريين على الأقل.

وطالب مختار جمعة من الإعلاميين محمد الباز ونشأت الديهي بضرورة التواجد مرة أخرى مع الإعلامي أحمد موسى من أجل مناقشة كتاب «أسرار».

ولفت وزير الأوقاف السابق أن هناك نقطة مهمة في الكتاب تناولت مراحل عمل الجماعات المتطرفة، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل وهي مرحلة العمل السري ثم مرحلة التحول من العمل السري إلى العنف والمرحلة الثالثة التنفيذ، والتي كانت في فترة حكم جماعة الإخوان.

وأكد مختار جمعة قائلا: «أنا تصوري أنه أخطر مرحلة من هذه المراحل هي مرحلة العمل السري»، مشيرًا إلى أن التعامل معها والقضاء على التنظيمات المتطرفة خلالها يمنع فكرة التحول إلى العنف من البداية.