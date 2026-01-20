قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
بهيكل فائق النحافة .. منافس آيفون إير هونر Magic 8 Pro Air

لمياء الياسين

أعلنت شركة Honor عن هاتف Magic8 Pro Air، وهو هاتف رائد جديد نحيف يركز بشكل كبير على الحجم والوزن. وتؤكد الشركة أنه أخف هاتف راقٍ أنتجته حتى الآن، وتؤكد الأرقام ذلك إلى حد ما.

ميزات هاتف Honor Magic8 Pro Air

يبلغ وزن الهاتف 155 جرامًا وسُمكه 6.1 ملم، مما يجعله من بين الهواتف الرائدة الأقل سُمكًا المتوفرة حاليًا في السوق.

 يستخدم شاشة OLED مقاس 6.31 بوصة بحواف رفيعة من جميع الجوانب، بسُمك 1.08 ملم. من الواضح أن Honor تستهدف بهذا الجهاز المستخدمين الذين يرغبون في هاتف أصغر حجمًا دون التنازل عن المواصفات المطلوبة.

يتميز هاتف Magic8 Pro Air من الخارج بلمسة نهائية معدنية ساتانية على الجهة الخلفية، تم إنتاجها من خلال عملية طلاء متعددة الطبقات. وتشبهها Honor بتشطيبات السيارات. 

تشمل خيارات الألوان: البنفسجي الفاتح، والبرتقالي الفاتح، والأبيض ، والأسود الداكن. الإطار مصنوع من الألومنيوم، وتؤكد الشركة على متانته العالية رغم تصميمه النحيف.

مواصفات هاتف Honor Magic8 Pro Air

مواصفات هاتف Honor Magic8 Pro Air

يتولى معالج Dimensity 9500 من MediaTek مهمة الأداء . تبلغ سعة البطارية 5500 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة نسبيًا لهاتف بهذا النحافة. ​​يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. كما تُشير Honor إلى كثافة طاقة تبلغ 917 واط/لتر، مع العلم أن النتائج الفعلية ستختلف باختلاف الاستخدام.

تتألف الكاميرا من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.3 بوصة مع تثبيت بصري، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 112 درجة، وعدسة تقريب بصري بدقة 64 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا بمقدار 3.2x. وتقدم Honor نظام فلاش مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مصممًا لضبط الإضاءة تلقائيًا عند مستويات التكبير المختلفة، بالإضافة إلى وضع تصوير بورتريه جديد بنمط الوميض للمشاهد ذات الإضاءة المنخفضة.

تشمل الميزات الأخرى مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68/IP69، ومكبرات صوت ستيريو، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ودعم شريحة SIM وشريحة eSIM. ويبلغ سطوع HDR الأقصى 6000 شمعة/م².

يبدأ سعر الطراز الأساسي من 4999 يوانًا، بينما يصل سعر الطرازات الأعلى إلى 5999 يوانًا. تبدأ المبيعات في 23 يناير 2026، بعد انتهاء مرحلة الطلب المسبق الحالية.

الأسعار الكاملة لكل تكوين موضحة أدناه:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت – 4999 يوان (حوالي 717 دولارًا أمريكيًا)
12 جيجابايت + 512 جيجابايت – 5299 يوان (حوالي 760 دولارًا أمريكيًا)
16 جيجابايت + 512 جيجابايت – 5599 يوان (حوالي 803 دولارات أمريكية)
16 جيجابايت + 1 تيرابايت – 5999 يوان (حوالي 860 دولارًا أمريكيًا)

شركة Honor هاتف Magic8 Pro Air وزن الهاتف الذكاء الاصطناعي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

