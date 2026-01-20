قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
لمنع الفوضى.. القوات السورية تكثف انتشارها الأمني في محيط سجن الأقطان
أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني قدري دميان: الاقتصاد بدون "الصندوق" قوي وعفي لكنه يحمل في قدميه أكياس من الرمل

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
عادل نصار

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي، قائلا:"كنت وزيرا للمالية في الفترة ما بين 2014 و2016، وكان لدي اعتراض على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكنت أرجئ الدخول في برنامج مع الصندوق لأسباب معينة".
 

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:"في هذا الوقت كان لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب برنامج، صحيح ليس بالشكل النمطي الرسمي مثل برنامج الصندوق، ولكن كانت ثماره أن مصر، رغم عدم وجود استقرار أمني حينها، فإن مؤسسات التقييم والجدارة الائتمانية كانت ترفع تقييمات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في مسار واضح وسليم نحو الاستقرار المالي والاقتصادي".

وعن مرحلة ما بعد الصندوق، قال قدري:"الاقتصاد المصري فتي وعافي، ويشبه مصنعا كبيرا يعمل بنحو 50 في المئة من كفاءته. هو اقتصاد كبير وقوي ومتنوع، لكن للأسف به أكياس رمل في قدميه".

وحدد قدري تلك العراقيل، قائلا:"محتاجين نطلق عنان الاستثمار، وليس بالإعفاءات الضريبية، وأنا ضدها، ولا يجب أن يكون هناك إعفاء لمقتدر".

وكشف أنه قرأ السردية الوطنية، وأنها لا تكفي لأن تكون ورقة سير لسنوات، قائلا:"لو أردنا النظر إلى الاقتصاد في الفترة من 2025 إلى 2050، فالسردية هنا أشبه ببناية أريد بناءها، لكنها فقط الأساس في الأرض الضارب بعمقه من أجل بناء أدوار عديدة صامدة لمدة 25 سنة، لكنها ليست كل شيء، ولا تكفي، ولا يمكن أن تكون ورقة السير".

وعن ما نحتاجه في مرحلة ما بعد الصندوق، قال:"الصندوق كان بيدينا تمويلا وبعض المراجعات بعد التقييم، وبالتالي في مرحلة ما بعد الصندوق لن يكون هناك تمويل، ولذلك يجب أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى، وهذا معناه أنه يجب الحفاظ على الثقة في المسار وأن نقطة البداية عبارة عن ورقة من صفحة واحدة تحدد توجه الدولة لمدة  عام وثلاث سنوات قادمة وخمس سنوات قادمة ومابعدها وأرى أن تكون بيان من رئاسة الجمهورية نفسها ".

مواصلا : “ والاصح   أن نقوم بذلك بشكل مؤسسي   بتشكيل  المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذا المجلس  يكون منشق من مجلس الاممن القومي والدستور يسمح بذلك في مادته 205 تسمح بان يقوم مجلس الامن القومي  يصياغة وضع التةوجهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح  ويحدد التةوجهع وتضع الحكومات السياسات التي تخدم هذا التوجه.

لافتا إلى أن هذا المجلس موجود في دول مثل أمريكا والهند باشكال مختلفة وأنه في حال الانشاء في مصر يتم إلغاء  كافة المجالس العليا المتناثرة التي أنشات بقوانين قائلاً :" مثل المجلس الاعلى للاستثمار والاعلى للتخطيط  وغيره  وغيرها لانها  بها نوع من التشتيتيت للقرار الاقتصادي والوجهة خاصة أنها ىتنعقد بشكل دوري  لكن في حال  المجلس  الاعلى الاقتصادي والاجتماعي  تحت رئاسة رئيس الجمهورية

هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق إبراهيم محلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. الموعد الرسمي بعد قرار المالية

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

سعر الذهب اليوم

زاد 105 جنيهات.. صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 19-1-2026

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

ترشيحاتنا

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

بالصور

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد