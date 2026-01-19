جوارديولا: هدفنا التأهل المباشر في دوري أبطال أوروبا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه تجاوز خسارته أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يستهدف التأهل المباشر في دوري أبطال أوروبا.

كان سيتي خسر أمام يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد، وهي نتيجة اعترف جوارديولا بعدها بأفضلية المنافس، مكررًا الرأي ذاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في النرويج قبل مواجهة بودو/جليمت في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وأكد جوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "نحن نفكر مباشرة في هذه البطولة المختلفة والفرصة المتاحة أمامنا للتأهل ضمن الثمانية الأوائل، ولم نتحدث عن مباراة يونايتد تقريبًا، فأثناء اللقاء كان واضحًا أن المنافس كان الأفضل، وعندما يحدث ذلك عليك تهنئته والعمل على التطور".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، ويكفيه الفوز على بودو/جليمت من أجل حسم التأهل المباشر إلى دور الستة عشر.

واستعاد جوارديولا ذكريات الموسم الماضي، مشيرًا إلى خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في الجولة ذاتها قبل أن ينجح في التأهل لاحقًا، وقال: "في باريس كنا متقدمين بهدفين ثم خسرنا، ووقتها كان باريس خارج البطولة، لكنه عاد وتُوج باللقب، والآن لدينا فرصة واضحة، وهذا وحده سبب كافٍ للتركيز على مباراة الغد".

وتحدث مدرب سيتي عن تأثير اللعب على العشب الصناعي في مدينة بودو، مؤكدًا أن الفريق أجرى تدريباته على ملعب أسبميرا للتأقلم مع الظروف المختلفة، مضيفًا: "الأمر مختلف تمامًا، لكن اللاعبين بحاجة لمعرفة كيفية ارتداد الكرة وطبيعة التمرير. الحياة لا تكون مثالية دائمًا، ومن يتأقلم أسرع يقترب أكثر من النجاح".

وفيما يخص الحالة الطبية، كشف جوارديولا عن تعرض فيل فودن لكسر في اليد خلال مواجهة يونايتد، مؤكدًا أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة بعد ارتداء واق خاص.

كما رحّب جوارديولا بصفقة المدافع مارك جيهي، القادم من كريستال بالاس، في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها خط الدفاع، وقال: "جيهي مدافع مميز، في عمر مثالي، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز، ووجوده مهم جدًا في هذه الفترة، وأشكر النادي على إتمام الصفقة".