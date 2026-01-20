لينوفو تطرح تحديث أندرويد 16 لهذه الأجهزة فهل جهازك منها؟

بدأت لينوفو بطرح تحديث أندرويد 16 لجهازها اللوحي Idea Tab ، ليُقدّم بذلك أحد أهمّ التحسينات التي طرأت على النظام منذ إطلاقه. وكان هذا الجهاز قد ظهر لأول مرة بنظام أندرويد 15، ويأتي التحديث الأخير بميزات جديدة مُصمّمة لتعزيز الإنتاجية.

تحديث أندرويد 16 لجهاز Idea Tab

يُقدّم تحديث أندرويد 16 من لينوفو لجهاز Idea Tab حزمةً كبيرةً من التحسينات على مستوى النظام وميزات جديدة تتجاوز مجرد تحديث أمني بسيط. يُعدّ هذا التحديث تحديثًا ضخمًا عبر الهواء (OTA) لا يقتصر على ترقية نظام التشغيل فحسب، بل يتضمن أيضًا مجموعةً من التحسينات.

من بين الميزات الجديدة: التحديثات المباشرة لإشعارات أكثر ثراءً، ووضع نافذة سطح المكتب لإدارة أفضل للتطبيقات المتعددة جنبًا إلى جنب، وإشعارات جماعية مُحسّنة تُساعد في تنظيم التنبيهات.

تتضمن الإضافات الأخرى مُنتقي صور مُدمج، ودعم ترميز APV لتحسين معالجة الوسائط، والتنقل التنبؤي للخلف، ولقطات شاشة HDR، ووضع الحماية المُتقدم لتعزيز الأمان. كما يُوفر التحديث أحدث حزمة أمان شهرية وإصلاحات للمشاكل المعروفة في الإصدارات السابقة من البرنامج.

التأكد من وجود التحديث

أشارت لينوفو إلى أن التحديث سيتم طرحه على مراحل، ما يعني أنه قد يستغرق بضعة أيام للوصول إلى جميع الأجهزة حول العالم.

يمكن للمستخدمين الذين لم يتلقوا الإشعار بعد التحقق من وجود التحديث يدويًا عبر الإعدادات > النظام > تحديث البرامج. بالإضافة إلى التحديث الرئيسي للبرامج، تم إصلاح مجموعة من الأخطاء والمشاكل المعروفة.

في سياق متصل، أطلقت الشركة مؤخرًا جهاز Legion Go 2 (SteamOS) إلى جانب جهاز Legion Pro Rollable المخصص للألعاب.