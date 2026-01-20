أفضل ماسك طبيعي للبشرة في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

وينصح خبراء التجميل باستخدام ماسكات ترطيب عميق تحتوي على مكونات طبيعية مثل:



الأفوكادو والعسل: يغذي البشرة ويرطبها بعمق.

الزبادي والشوفان: يهدئ البشرة ويمنحها نعومة.

زيت جوز الهند أو زيت اللوز: يعيد للبشرة المرونة ويقلل من الجفاف.

طريقة الاستخدام:

يُطبّق الماسك على الوجه بعد تنظيفه جيدًا.

يُترك لمدة 15–20 دقيقة.

يُغسل بماء فاتر ويُتبع بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

استخدام ماسك الترطيب مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من التقشر الناتج عن الطقس البارد.