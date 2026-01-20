قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيء
تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
أفضل ماسك طبيعي للبشرة في الشتاء

ريهام قدري

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتشقق. 

وينصح خبراء التجميل باستخدام ماسكات ترطيب عميق تحتوي على مكونات طبيعية مثل:


الأفوكادو والعسل: يغذي البشرة ويرطبها بعمق.
الزبادي والشوفان: يهدئ البشرة ويمنحها نعومة.
زيت جوز الهند أو زيت اللوز: يعيد للبشرة المرونة ويقلل من الجفاف.

طريقة الاستخدام:
يُطبّق الماسك على الوجه بعد تنظيفه جيدًا.
يُترك لمدة 15–20 دقيقة.
يُغسل بماء فاتر ويُتبع بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.
استخدام ماسك الترطيب مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من التقشر الناتج عن الطقس البارد.

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. الموعد الرسمي بعد قرار المالية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب

الارصاد

الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

صورة أرشيفية

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس في اتصال هاتفي

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

