موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20-1-2026
مستشار روسي سابق: الشراكة النفطية بين روسيا والهند مستمرة رغم الضغوط الأمريكية
فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
حوادث

نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف.. اليوم

رامي المهدي

تنظر محكمة الاستئناف، نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد وكفالة ٢٠ ألف.

محاكمة فادي خفاجة بسب مجدي كامل

كانت أسندت جهات التحقيق، إلى الفنان فادي خفاجة تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وذلك بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز.

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منهم جولة مع فتاة تدعى ريم، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها ونفَّذت أحكامه.

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.

وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023.

كما شارك فادي خفاجة، بدور علاء في المسلسل الخليجي حد فاصل، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف.


 

