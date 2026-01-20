سيف زاهر: إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين خطوة ضرورية لحفظ كرامة من صنعوا التاريخ

أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، أهمية المقترح المتعلق بإنشاء صندوق لدعم قدامى الرياضيين، باعتباره أحد الملفات التي تمس البعد الإنساني والاجتماعي للرياضة المصرية، وتستهدف رد الجميل لأجيال أسهمت في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء الصندوق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة ناقشت التصور العام للمقترح، وانتهت في ختام الاجتماع إلى التوصية بمطالبة وزارة الشباب والرياضة والنقابة العامة للمهن الرياضية بتقديم تصور كامل ووافٍ حول إنشاء الصندوق، يتضمن تحديد الجهة المشرفة عليه، ومصادر التمويل، وآليات الإدارة والصرف، تمهيدًا لدراسة الأثر التشريعي والمالي والاجتماعي لهذا الملف المهم.

وأشار النائب سيف زاهر إلى أن اللجنة أوصت كذلك باستكمال مناقشة موضوع إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين في اجتماع لاحق، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنقابة العامة للمهن الرياضية، بما يضمن الخروج بتصور متكامل وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة على أن مجلس الشيوخ يولي اهتمامًا خاصًا بالملفات التي تعزز الحماية الاجتماعية للرياضيين، مؤكدًا أن دعم قدامى الرياضيين ليس ترفًا، بل واجب وطني يعكس تقدير الدولة لقيمة الإنسان ودوره في بناء القوة الناعمة لمصر.