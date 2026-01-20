قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
أخبار البلد

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

جاني من اللقاء
جاني من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والوفد المرافق له، لمتابعة آخر مستجدات التعاون المشترك في دعم جهود الدولة المصرية للاستجابة لأزمتي السودان وقطاع غزة.

استعرض الاجتماع المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة، وجهود إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بالأزمة السودانية، مع عرض الموقف الحالي للخدمات الصحية المقدمة للمتضررين من الجانبين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنشآت الطبية المصرية قدمت خدمات طبية متكاملة  للمرضى  والمصابين من قطاع غزة، بخلاف الحالات التي تم نقلها لاستكمال العلاج في دول أخرى، في إطار الدعم الصحي والإنساني المستمر الذي تقدمه مصر للأشقاء الفلسطينيين.

كما أشار العرض المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى تقديم الخدمات الصحية للأشقاء  السودانيين الذين استقبلتهم مصر، مؤكدًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في استقبال النازحين جراء الأزمات في إقليم الشرق الأوسط، ما يعكس دورها الإنساني والمحوري في دعم المتضررين خلال هذه الأزمات.

‎وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية، والذي شمل توفير الإمدادات الطبية، وبناء القدرات والتدريب، ودعم التحول الرقمي في الاستجابة الصحية، إلى جانب دعم المرضى في مجالات متخصصة مثل الغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء.

مواصلة التعاون والتنسيق المشترك

‎وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإقليمية والطوارئ الإنسانية.

‎حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لرعاية الحالات الحرجة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. 

وضم وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور عمر أبو العطا مدير فريق الطوارئ، والدكتورة سلمى صديق منسقة الصحة العامة، والدكتور زكريا عبدالحميد مسئول المتابعة والتقييم.

غزة السودان وزير الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة العالمية

