تعليم ببني سويف تتابع أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

تفقدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، لمتابعة سير أعمال تقدير الدرجات والاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترولات.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، اطمأنت وكيل الوزارة على سير العمل بقطاعي النظام والمراقبة (أ) و(ب)، حيث يضم القطاع (أ) إدارات: بني سويف، الواسطى، الفشن، ويقع مقره بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما يضم القطاع (ب) إدارات: ببا، إهناسيا، ناصر، سمسطا، ويقع مقره بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.



جاء ذلك بحضور حمدي فاروق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، رضا جمعة، رئيس لجنة الإدارة بقطاع (أ)، هشام سالم، رئيس لجنة النظام والمراقبة، أحمد محمود الشيمي، رئيس لجنة الإدارة بقطاع (ب)، أشرف أبو الليل، مدير عام التعليم الإعدادي، رمضان الحسيني، موجه عام اللغة العربية.



وأوضحت وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، بالتزامن مع أداء الطلاب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والحيادية في تصحيح أوراق الإجابة، وعدم إغفال أي جزئية من أسئلة الامتحان، مع المراجعة الدقيقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.



كما تفقدت وكيل الوزارة أقسام لجنة النظام والمراقبة، مؤكدة أهمية الدقة التامة في مراجعة كراسات الإجابة قبل البدء في مرحلة رصد الدرجات، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل الكنترول، والحفاظ الكامل على سرية الأعمال، بما يضمن خروج النتائج بصورة دقيقة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.



وأشادت وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من جميع المشاركين في أعمال التقدير والكنترول، مؤكدة حرص المديرية على توفير المناخ الملائم لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الانضباط.



والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تستأنف غدًا الثلاثاء عقب إجازة عيد الغطاس، حيث يؤدي ما يزيد على 68 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية (الفترة الأولى) والتربية الفنية (الفترة الثانية).