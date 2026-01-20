قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأسواق الآسيوية تواصل تراجعها في ظل استمرار قلق المستثمرين إزاء مطالب ترامب المتعلقة بجرينلاند

أ ش أ

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية اليوم /الثلاثاء/، مواصلة خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، في ظل استمرار قلق المستثمرين إزاء مطالب الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بجزيرة جرينلاند.


وشهدت الأسهم اليابانية هبوطا ملحوظا، رغم إعلان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عزمها حل البرلمان يوم الجمعة المقبل والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أوائل فبراير، وهي خطوة قد تمهد لمزيد من التحفيز المالي في البلاد.


وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن مؤشري نيكي 225 وتوبكس اليابانيين انخفضا بنحو 1% لكل منهما اليوم، وقالت تاكايتشي مساء أمس "إنها ستقوم بحل مجلس النواب الياباني هذا الأسبوع والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير".


ومن المتوقع أن تسعى تاكايتشي من خلال الانتخابات إلى تعزيز الدعم الشعبي لسياسات التحفيز المالي، وخفض الضرائب، وخطة زيادة الإنفاق الدفاعي.


ورغم أن الأسواق اليابانية رحبت مبدئيا بإمكانية زيادة التحفيز المالي، فإن الشكوك سرعان ما ظهرت حول كيفية تمويل طوكيو لهذا الإنفاق المتزايد، ما أدى إلى موجة بيع حادة في السندات الحكومية اليابانية.


وتجاوز العائد على سندات اليابان لأجل 10 سنوات مستوى 4%، مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 عاما.


وتراجعت معظم الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقا، في ظل استمرار الضغوط على شهية المخاطرة، بعدما قال ترامب "إنه سيفرض رسوما جمركية على دول أوروبية إلى أن تسلم جرينلاند".


وفي آسيا، تراجع مؤشرا CSI 300 الذي يضم أسهم شنجهاي وشنتشن، ومؤشر شنجهاي المركب، بنحو 0.5% لكل منهما، فيما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%.


وتلقت أسواق الصين دعما محدودا من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن الاقتصاد حقق هدف النمو البالغ 5% في عام 2025، في حين أظهرت بيانات الربع الرابع تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع السابق.


وفي أستراليا، هبط مؤشر ASX 200 بنسبة 0.6%، متأثرا بتراجع سهم عملاق التعدين بي إتش بي جروب بنحو 2%، بعدما سجلت الشركة مستوى قياسيا في إنتاج خام الحديد، لكنها حذرت من انخفاض الأسعار المحققة في مبيعاتها المستقبلية من المعدن.


أما في كوريا الجنوبية، فظل مؤشر كوسبي الأفضل أداءً في المنطقة، حيث عكس خسائره المبكرة ليتداول دون تغيير يذكر قرب مستويات قياسية، بعد أن قاد ارتفاع سهم هيونداي المؤشر إلى قمم جديدة أمس.


واستقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيفيتي الهندي بنسبة 0.1%.
 

