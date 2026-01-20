قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
الرعاية الأولية: الفرق الطبية تقوم بزيارات منزلية لغير القادرين ولذوي الاحتياجات الخاصة

إسراء صبري

أكدت الدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مبادرة «دمتم سند»، أن المبادرة في مرحلتها الثانية حققت إقبالًا واسعًا من أهالي محافظة الإسماعيلية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 10 آلاف مواطن، مع استهداف الوصول إلى نحو 17 ألف مستفيد خلال الفترة المقبلة. 

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا التفاعل يعكس وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر والرعاية الوقائية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن «دمتم سند» تُعد امتدادًا لسلسلة من برامج تعزيز الصحة التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، باعتبارها خط الدفاع الأول والبوابة الرئيسية لتقديم الخدمة الصحية. 

وأشارت إلى أن المبادرة تعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في ارتكازات طبية ثابتة تغطي مختلف المناطق الصحية داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها، بمشاركة فرق طبية مدربة تضم أطباء وتمريض وصيادلة وأطباء أسنان.

وأوضحت أن المحور الثاني يركز على الزيارات المنزلية للفئات غير القادرة على الوصول إلى الوحدات الصحية، خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى المزمنين، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج داخل منازلهم، مؤكدة أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من خدمات التوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، بما يسهم في تحسين الصحة العامة ورفع جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

