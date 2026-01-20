اتفاقية تاريخية مع الهند.. المفوضية الأوروبية تكشف عن تحول ضخم في موازين التجارة العالمية

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب إقامة نظام تجاري عادل قائم على الشراكة بدلا من الانعزال، وأن العالم مستعد للشراكة مع أوروبا في جميع المجالات.

وأوضحت فون دير لاين، خلال حديثها عبر «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا لديها كل الأصول والإمكانات اللازمة للاستثمار، وعلى أوروبا تعزيز قوتها السياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أننا نعمل على إنشاء تكتل شركات أوروبية لتيسير الأعمال الاقتصادية، ونستهدف بناء سوق طاقة مترابط وقوي داعم للشركات، والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الهند.