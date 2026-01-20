قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

جيل ذهبي.. 11 لاعبا جديدا يقودون السنغال للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025

منتخب السنغال
منتخب السنغال
منتصر الرفاعي

واصل منتخب السنغال كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما توج بـ كأس نسخة 2025 ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد، خلال المباراة النهائية التي أقيمت وسط أجواء جماهيرية مثيرة.

جيل سنغالي مرعب يسطع في البطولة

لم يكن تتويج "أسود التيرانجا" مجرد إضافة إلى خزائن الألقاب بل أكد ميلاد جيل سنغالي واعد يضم 11 لاعبا شاركوا للمرة الأولى في التتويج بأمم أفريقيا، وفرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الكروية القارية.

وضمت قائمة النجوم الشباب:

إبراهيم مباي (17 عاما – جناح أيمن)

مامادو سار (20 عاما – قلب دفاع)

آسان دياو (20 عاما – جناح أيمن)

الحاجي جيوف (20 عاما – ظهير أيسر)

حبيب ديارة (21 عاما – وسط ملعب)

لامين كامارا (21 عاما – وسط ملعب)

عثمان دياو (21 عاما – قلب دفاع)

ميكاييل فاي (21 عاما – قلب دفاع)

باب ماتار سار (23 عاما – وسط ملعب)

نيكولاس جاكسون (24 عاما – مهاجم)

إيليمان ندياي (25 عاما – جناح أيمن)

ويعكس هذا الجيل مزيجا مثاليا بين الحماس الشبابي والجودة الفنية ما يمنح السنغال أفضلية كبيرة لمواصلة المنافسة على الألقاب القارية في السنوات المقبلة.

سلسلة تاريخية بلا هزيمة

وواصل منتخب السنغال تحطيم الأرقام القياسية مسجلا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا حيث لم يخسر أي مباراة في آخر 18 لقاء، محققا 14 فوزًا و4 تعادلات.

وتعود آخر خسارة للمنتخب إلى نهائي نسخة 2019 أمام الجزائر قبل أن يحافظ على سلسلة اللاهزيمة خلال نسخ 2021 و2023 و2025.

منتخب السنغال

هدف تاريخي باسم بابي جاي

وسجل بابي جاي هدفا تاريخيا في نهائي أمم أفريقيا 2025 ليكون أول هدف للسنغال في تاريخ المباريات النهائية للبطولة وذلك في رابع نهائي يخوضه المنتخب.

هدف بابي جاي في المغرب 


كما حمل الهدف الرقم 100 في تاريخ مشاركات السنغال بالبطولة ما يضيف قيمة كبيرة على المستوى الإحصائي والتاريخي.

السنغال في نهائيات أمم أفريقيا

بلغ منتخب السنغال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات في تاريخه:

2002: الخسارة أمام الكاميرون بركلات الترجيح

2019: الخسارة أمام الجزائر بهدف دون رد

2021: الفوز باللقب أمام مصر بركلات الترجيح

2025: الفوز باللقب أمام المغرب بهدف دون رد

وجاءت نتائج آخر أربع مشاركات: وصيف نسخة 2019، بطل نسخة 2021، الخروج من دور الـ16 في نسخة 2023 ثم التتويج بلقب نسخة 2025.

مستقبل واعد للمنافسة القارية

كأس الأمم الأفريقية 2025 قد تكون مجرد بداية في ظل امتلاك السنغال لجيل شاب قادر على مواصلة السيطرة القارية وكتابة المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

منتخب السنغال منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية بابي جاي

