قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«شتاء رقمي».. مبادرة وطنية جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
أخبار البلد

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «شتاء رقمي»، التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام شباب مصر لاكتساب المهارات الرقمية المتقدمة، وذلك اعتبارًا من اليوم 19 يناير وحتى نهاية مارس 2026، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مبادرة «شتاء رقمي» تمثل خطوة مهمة في مسار تمكين الشباب، لا سيما طلاب التعليم الفني والتدريب المهني، بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل الحديث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم بالمهارات الرقمية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل، كما تعكس المبادرة حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة .

وأضافت - في بيان صحفي - أن الصندوق يحرص على إتاحة دورات تدريبية رقمية مجانية وعالية الجودة في تخصصات استراتيجية، تشمل فني شبكات، فني محلل بيانات الأمن السيبراني، وفني مراكز البيانات، وتُنفذ المبادرة من قبل صندوق تطوير التعليم بدعم جزئي من الاتحاد الأوروبي (EU) في إطار برنامج دعم وتوظيف مهارات الشباب في مصر EU4Yes، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سيسكو.

وأوضحت «شرف» أن المبادرة توفر 600 منحة تدريبية تمكن الطلاب من الحصول على شهادات دولية معتمدة، ومتاحة للطلاب في جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على تمكين الفتيات وطلاب التعليم الفني، وتمثل مبادرة «شتاء رقمي» خطوة محورية نحو إعداد جيل جديد من طلاب التعليم الفني القادرين على الاندماج بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين الطلاب في جميع محافظات مصر بالمهارات الرقمية اللازمة لمستقبلهم المهني، وتؤهل المشاركين للحصول على شهادات دولية معتمدة، وتسعى المبادرة، ضمن جهود أوسع، إلى الوصول إلى مليون طالب وطالبة من مختلف المحافظات والمراحل التعليمية.

وفي هذا الإطار، يدعو صندوق تطوير التعليم الشباب إلى تعلم مهارات رقمية والاستعداد لوظائف المستقبل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة «صيف رقمي»، وذلك ضمن رؤية وطنية طموحة لبناء رأس مال بشري رقمي يواكب متطلبات المستقبل.

السيسي شتاء رقمي مبادرة صندوق تطوير التعليم رئاسة مجلس الوزراء المهارات الرقمية والتكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

محمد عبدالله

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبدالله من الأهلي

طارق العشري

طارق العشري: أداء محمد هاني في كأس امم أفريقيا فاجئني

مركز شباب قرية جرزا

بيت الزواحف والقمامة.. مركز شباب جرزا بالجيزة يتحول إلى بؤرة إهمال تهدد الأرواح

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد