في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
تأجير محلات ميت عقبة | ميدو يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هتحمل وتمارس حياتها الطبيعية.. خبر سار لمرضى أورام الثدي ببروتوكول علاجي جديد ومجاني

عبدالصمد ماهر

أكدت الدكتورة هبة الظواهري أن البروتوكولات الحديثة ، في علاج الأورام السرطانية  أثبتت فاعلية فائقة في التعامل مع أورام الثدي ثلاثية السلبية، مشيرة إلى أن استخدام العلاج المناعي قبل الجراحة أدى إلى اختفاء الورم تماماً بنسبة تتجاوز 70%.


وأضافت أن المفاجأة العلمية الأحدث التي طُرحت في مؤتمر سان أنطونيو الدولي، تتمثل في الدمج بين العلاج المناعي والإشعاعي الموضعي قبل العملية؛ حيث يعمل الإشعاع على تحفيز رد فعل موضعي للجسم يساعد العلاج المناعي في القضاء على الورم في مكانه، مما قد يرفع نسب الشفاء إلى 80%، ويجعل الجراحة محدودة جداً وفي منطقة آمنة، بل وهناك دراسات قيد الاختبار قد تلغي الحاجة للجراحة تماماً في المستقبل.

متوفراً بالمجان تماماً 


وأوضحت أن هذا النوع من العلاج المناعي المتطور، والذي كان باهظ التكاليف ويصعب الحصول عليه، أصبح الآن متوفراً بالمجان تماماً في المعهد القومي للأورام، ومراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة، ومنظومة التأمين الصحي، وذلك بعد إدراجه كجزء أساسي من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.


وصححت الدكتورة هبة الظواهري مفهماً خاطئاً كان يسود قديماً بحرمان مريضة الثدي من الحمل، قائلة: «السيدة المصابة يمكنها ممارسة حياتها بشكل طبيعي والعودة لبيتها وعملها، بل ويمكنها الإنجاب بعد سنتين فقط من انتهاء العلاج والعملية».


وأكد الدكتور عماد حمادة، أستاذ علاج الأورام، أن القطاع الطبي في مصر يشهد طفرة نوعية في التعامل مع أورام الرئة، مشدداً على أن الاستراتيجية الحالية لم تعد تقتصر على العلاج التقليدي، بل تمتد لتشمل المسح الجيني الشامل وتطوير منظومة التشخيص المبكر.

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

