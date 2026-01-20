طارق تهامي يعلن تأييده للدكتور هاني سري الدين رئيساً لحزب الوفد

أعلن طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ السابق ، تأييده للدكتور هاني سري الدين رئيساً لحزب الوفد، لما يتميز به من إيمان بقيم الديمقراطية والوحدة الوطنية والحرية ،وبما يحمله من قناعات بأهمية المؤسسية ،وبما يملكه من قدراتٍ سياسية وعلمية ستساهم ،قطعاً، في تحقيق الإصلاح المطلوب، داعياً زملائي وأصدقائي لاختياره مستعينين بالله مستندين لرغبتنا جميعاً في إصلاح الحزب وتطويره.

وقال تهامي في بيان له: في هذه اللحظات الدقيقة التي يمر بها حزب الوفد، والذي يعاني من عثراتٍ لم يتعرض لها عبر مسيرته الوطنية الطويلة، يستعد حزبنا العريق لتنفيذ استحقاقٍ لائحي إلزامي لاختيار رئيسٍ جديد للحزب في يوم الجمعة الثلاثين من يناير الجاري.

وتابع: وبهذه المناسبة المهمة وبعد تفكير عميق عقلاني مشفوع برغبة في رؤية الوفد وهو يتبوأ مكانته الحقيقية التي تليق به، عبر مشروعٍ إصلاحي تنظيمي ومالي وسياسي، يساهم في تشغيل ماكينة الحزب التي تآكلت بفعل إغلاق مقراته وتعطيل أنشطته.