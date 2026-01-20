قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول مدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اللواء محمد صيام معاون محافظ الإسماعيلية للمشروعات، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وقام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، بجولة تفقدية بالمركز التجاري، حيث تم تفقد كافة الأنشطة التجارية المتوفرة داخل مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، والتي تضمنت ملابس جاهزة، منتجات جلدية (شنط وأحذية)، أدوات منزلية، أثاث، منتجات حرفية وتراثية، مفروشات، ومواد غذائية معبأة.

وخلال جولته، وجه "أكرم" بضرورة التواصل المستمرة بين التجار العاملين بالمركز، والقائمين على تشغيله من الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم أولًا بأول، وبتكثيف وسائل الموصلات إلى المركز التجاري خلال أوقات الذروة وعطلة نهاية الأسبوع؛ للتيسير على مواطني الإسماعيلية الراغبين في التسوق داخل مركز الإسماعيلية التجاري.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة والمراكز التجارية بالمحافظة؛ بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

مشيدًا بتنوع الأنشطة التجارية والمنتجات المعروضة داخل مركز الإسماعيلية التجاري، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة وبأسعار تنافسية، معربًا عن سعادتها بمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تمويلها من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الإسماعيلية التابع لوزارة التنمية المحلية، وكذلك منتجات العارضات التابعات لمبادرة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية "أيادي مصر"، والمنتجات صديقة البيئة التي تم إنتاجها من مواد معاد تدويرها بمصنع تدوير المخلفات، على يد سيدات من قرية أبوبلح بالإسماعيلية.

وأشار "أكرم"، إلى أن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًّا مُتكاملًا يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب والقنطرة شرق، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية، بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.

كما أوضح محافظ الإسماعيلية أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعمًا فنيًا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.

وجديرًا بالذكر، أن المشروع أقيم على مسطح ٦٨٠٠ متر مربع، وشمل تنفيذ عدد ١١٧ محلًا، بمساحة ١٦ مترًا للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة ١٢٠٠ م٢، وعدد ٢ كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة ٧٠٠ م٢، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبان خدمية متنوعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترامب

ترامب يشارك في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية

لقاء رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان المصري

اليماحي: دول المنطقة والعالم أجمع تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتق مصر

منتدى دافوس

دبلوماسي روسي: تصريح واحد لترامب دفع زيلينسكي إلى هامش منتدى دافوس

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

