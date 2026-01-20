أناقة وهدوء | عماد متعب ومحمد زيدان مع زوجتيهما في أحدث ظهور .. صور

شارك نجم الأهلي السابق عماد متعب صورة جديدة له من أحدث ظهور.

وظهر عماد متعب في الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رفقة زوجته واللاعب محمد زيدان مع زوجته.

يذكر ان عماد متعب بدأ مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزها وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح، الفرعون المصري، وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، وماينز، وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.