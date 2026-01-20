قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"سوشيال بيكيا" في نقابة الصحفيين.. تحذيرات من "ابتلاع" المواقع للإنسانية ودعوات لرقابة تضبط الفوضى الرقمية

"سوشيال بيكيا" في نقابة الصحفيين
"سوشيال بيكيا" في نقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين ندوة فكرية موسعة ناقشت أحدث الإصدارات الأدبية للكاتبة والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز، نائب رئيس تحرير الأهرام، تحت عنوان "سوشيال بيكيا" الندوة التي جمعت نخبة من قادة الرأي والفكر والفن، دقت ناقوس الخطر حول توغل وسائل التواصل الاجتماعي في الوجدان الإنساني وتحولها إلى أداة لتشويه الوعي وتفكيك الروابط المجتمعية.

الرقابة في مواجهة العبث

خلال مداخلته، أثار المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، نقطة جوهرية تتعلق بضبط المشهد الرقمي، مؤكداً أنه رغم إيمانه المطلق بحرية الإبداع، إلا أن "المشهد العبثي" الحالي على المنصات الرقمية يستوجب نوعاً من الرقابة التنظيمية. وأثنى عبدالعزيز على اختيار عنوان الكتاب وغلافه، معتبراً إياهما تجسيداً دقيقاً لحالة اختلاط القيم وتزييف الوعي التي نعيشها اليوم.

إدمان رقمي ومبادرة للتعافي

من جانبها، حذرت الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من "الفخ الرقمي" الذي يمتص المشاعر الإنسانية ويحول البشر إلى كائنات آلية. واستعرضت الحديدي مبادرتها "يوم بلا شاشات" كحل رمزي لاستعادة التوازن المفقود بين العالم الافتراضي والواقع، مشيدة بقدرة المؤلفة على رصد هذه الإشكاليات بحس نقدي رفيع.

الوعي كحائط صد

وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمد سعيد محفوظ، مستشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على أن التكنولوجيا ليست شراً في حد ذاتها، بل العيب في "سوء الاستخدام". وأشار إلى أن الكتاب يقدم خارطة طريق للتعامل الرشيد مع السوشيال ميديا دون فقدان الهوية. كما لفت محفوظ إلى ذكاء الكاتبة في استحضار الرموز المصرية الأصيلة في نهاية كتابها، للتذكير بأن الإبداع الحقيقي هو الوحيد القادر على البقاء في وجه "النسيان الرقمي".

سوق المشاعر المفتوح

وفي كلمتها الختامية، لخصت الدكتورة هبة عبدالعزيز رؤيتها للكتاب، موجهة رسالة تحذيرية من تحول المنصات الاجتماعية إلى "سوق مفتوح" لا يُباع فيه السلع فقط، بل تُعرض فيه المشاعر والإنسانيات للمزايدة. وقالت إن "سوشيال بيكيا" هو محاولة لتفكيك هذا الواقع المرير ودعوة للعودة إلى القيم الإنسانية النبيلة.

تفاعل ونقاش

الندوة التي أدارتها ببراعة الكاتبة الصحفية فيولا فهمي، شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور من الصحفيين والمثقفين، الذين أجمعوا في مداخلاتهم على أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة العربية، ويفتح باباً ضرورياً للنقاش حول كيفية حماية المجتمع من الآثار الجانبية للتكنولوجيا الرقمية

