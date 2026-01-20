مدبولي: أدعو رجال الأعمال والقطاع الخاص بتوجيه جزء كبير من مساهمتهم نحو الصحة والتعليم

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رجال الأعمال والقطاع الخاص بتوجيه جزء كبير من مساهمتهم ومسؤوليتهم المجتمعية نحو مجالي الصحة والتعليم.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في فعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية،:" تخصيص حساب مصرفي موحد لتلقي المساهمات والتبرعات لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية".

وأضاف مصطفى مدبولي،:" تم توقيع بروتوكلات الاول لدعم الطلاب المتفوقين وضمان استقرارهم الاكاديمي، بالإضافة إلى منح دراسية شاملة لعدد كبير من الطلاب المتفوقين غير القادرين مع اعطاء أولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوي الهمم وأبناء الشهداء والمصابين".

وتابع مدبولي :" أشيد بدور الجامعات الخاصة والاهلية بتخصيص نسب معتبرة من المنح الدراسية دعما لمبدأ تكافؤ الفرص".