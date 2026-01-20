مدبولى: إصلاحات جذرية وشراكات وطنية لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة وضعت التعليم على اهم أولويات ملفات الدولة بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاهتمام ليس مجرد شعار بل ترجم إلى سياسات واضحة وإصلاحات جذرية وشراكات وطنية هدفها بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية.



وأكد أن استجابة الدولة لم تكن مؤقتة في أزمة برنامج المعونة الأمريكية وجاء في إطار رؤية مؤسسية متكاملة قادتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري وبمشاركة فعالة من الجامعات الأجنبية وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع بروتوكولين الأول لدعم الطلاب المتفوقين الاكاديمي حتى انتهاء دراسته لعدد كبير من الطلاب المتفوقين غير القادرين مع إعطاء أولوية مستحقة لأبناء المحافظات الحدودية والطلاب الدراسية سواء الكاملة او الجزئية دعما لمبدأ تكافؤ الفرص.

لافتا ان ما نشهده اليوم لا يقتصر على الاطلاق برنامج الشفافيه والشراكة بين مؤسسات الدوله والقطاع المصرفي والمجتمع وهو ما يتجسد في اطلاق مبادره منح الوطنيه لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين وتخصيص حساب المصرفي موحد.

وتابع أن الطلاب هم أمل هذا الوطن كما انه مسؤوليه ومسار يتطلب منكم الاستمرار بقدرتكم لنهضة مصر كلٍ في مجاله.