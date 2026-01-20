قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
توك شو

بسمة وهبة: الذهب سلعة استثمارية لا يُعتمد فيها على المعلومات العشوائية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمود محسن

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري أصبح محط استغلال بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم "بلوجرز".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في نقل معلومات خاطئة، بل في خلق ثقة زائفة لدى المواطنين، وخلط الإعلان بالنصيحة، ما يؤدي إلى تحريك السوق بطريقة مضللة قد تكلف الناس خسائر مالية كبيرة.

وأكدت وهبة أن هؤلاء البلوجرز يفتقرون إلى الخبرة العلمية اللازمة للتحدث عن سوق الذهب وأسعاره والعرض والطلب، لافتة إلى أن الحديث عن الذهب يتطلب الرجوع إلى مصادر متخصصة لضمان دقة النصائح المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى استغلال المشاهدين واستنزاف أموالهم نتيجة اتباع نصائح غير مسؤولة.

وأوضحت وهبة أن الذهب ليس سلعة عادية، بل يعتبر مخزنًا آمنًا للأموال في أوقات الأزمات، ويستخدمه المواطنون كضمان لحياتهم المستقبلية ولأحداث مثل الزواج أو التخرج. 


وواصلت، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل اقتصادية معقدة تشمل سعر الدولار والفائدة والتضخم والسياسات العالمية، وهو ما يجعل أي توصية غير مبنية على علم مصدر خطرًا كبيرًا على الأسر المصرية.

وحذرت وهبة من أن بعض البلوجرز بدأوا الترويج لشركات معينة على حساب شركات أخرى مقابل أرباح مادية، مستغِلّين المواطنين الذين يصدقون نصائحهم ويتخذون قرارات استثمارية خاطئة، مؤكدة أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لاقتصاد الأفراد والأسرة، وأن دور الإعلام الحقيقي هو التوعية لا الاستغلال.

