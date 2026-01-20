بسمة وهبة: الذهب سلعة استثمارية لا يُعتمد فيها على المعلومات العشوائية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري أصبح محط استغلال بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم "بلوجرز".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في نقل معلومات خاطئة، بل في خلق ثقة زائفة لدى المواطنين، وخلط الإعلان بالنصيحة، ما يؤدي إلى تحريك السوق بطريقة مضللة قد تكلف الناس خسائر مالية كبيرة.

وأكدت وهبة أن هؤلاء البلوجرز يفتقرون إلى الخبرة العلمية اللازمة للتحدث عن سوق الذهب وأسعاره والعرض والطلب، لافتة إلى أن الحديث عن الذهب يتطلب الرجوع إلى مصادر متخصصة لضمان دقة النصائح المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى استغلال المشاهدين واستنزاف أموالهم نتيجة اتباع نصائح غير مسؤولة.

وأوضحت وهبة أن الذهب ليس سلعة عادية، بل يعتبر مخزنًا آمنًا للأموال في أوقات الأزمات، ويستخدمه المواطنون كضمان لحياتهم المستقبلية ولأحداث مثل الزواج أو التخرج.



وواصلت، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل اقتصادية معقدة تشمل سعر الدولار والفائدة والتضخم والسياسات العالمية، وهو ما يجعل أي توصية غير مبنية على علم مصدر خطرًا كبيرًا على الأسر المصرية.

وحذرت وهبة من أن بعض البلوجرز بدأوا الترويج لشركات معينة على حساب شركات أخرى مقابل أرباح مادية، مستغِلّين المواطنين الذين يصدقون نصائحهم ويتخذون قرارات استثمارية خاطئة، مؤكدة أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لاقتصاد الأفراد والأسرة، وأن دور الإعلام الحقيقي هو التوعية لا الاستغلال.