قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن الجميل: متفائلون بخطط الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدالها بشراكات واستثمارات جديدة

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A
رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن خطة الدولة المصرية لخفض مستويات الديون الخارجية باستخدام أدوات غير تقليدية مثل الشركات والأسهم فى شركات تمتلك أصولا استثمارية ناجحة، تدعو للتفاؤل، خاصة وأنها تستهدف تقليل الأرقام المخصصة لخدمة الدين، مع التوجه لتعظيم قيمة الأصول ، بما يحافظ على كفاءة إدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ويدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المؤسسات المحلية والدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خفض الديون الخارجية بالتوافق مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، من خلال إنشاء شركة جديدة يتم نقل أصول حكومية جيدة وقابلة للتطوير إليها، على أن تحصل الجهات التي تنفذ مبادلة الدين على أسهم مباشرة في الشركة بدلًا من المديونيات المستحقة لها، إجراء يحقق توازنًا بين خفض الدين الخارجى وتعظيم الاستفادة من الأصول، و يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إجراءات تحويل الديون الخارجية إلى شراكات وفرص للاستثمار ، خطة مبتكرة لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية التى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ، خاصة وأن الشراكات المقترحة مع الجهات المدينة، تتمثل فى كيانات اقتصادية وطنية عملاقة وناجحة وتحقق أرباحا ، مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهيئة قناة السويس ، كما تتضمن أيضا شراكات من مستثمرين مصريين يمثلون القطاع الخاص.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الجيد فى خطط الدولة المصرية لخفض مستويات الدين الخارجى والأرقام المخصصة لخدمة الدين، أن تأثيرها سريع وفورى على الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا إلى أن توجه الدولة أيضا إلى حل مشكلة الديون السريعة واستبدالها بشراكات أو إطالة عمر الديون ، يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين.

أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل خفض ديون مصر الديون الخارجية الاقتصاد المصري خفض عجز الموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد