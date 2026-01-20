قنصلية الكويت : جاهزون لكل الدعم للعمالة المصرية

أكد قنصل مصر لدى الكويت، شريف بدير، على الأولوية الخاصة التي توليها القيادة السياسية لرعاية المصريين بالخارج، والعمل على تعظيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وفتح قنوات تواصل معهم.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس البعثة القنصلية المصرية مع عدد من ممثلي الشركات الكويتية من أبناء الجالية المصرية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء البعثة القنصلية والمستشار أشرف علم الدين، مدير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في الكويت.



وأشار رئيس البعثة القنصلية المصرية إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات الدورية التي يحرص على عقدها مع أبناء الجالية لمتابعة أوضاعهم وتفقد أحوالهم.



وبيّن القنصل الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القنصلي، ومساعي القنصلية المصرية بالكويت لتحقيق المزيد من التيسير وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الجالية المصرية.



من جانبه، أكد المستشار أشرف علم الدين، مدير مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في الكويت، على التعاون مع جميع المؤسسات لتقديم التوعية اللازمة للعمالة المصرية بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توفير عمالة مصرية مدربة من خلال التنسيق بين الجهات الكويتية المعنية ووزارة العمل المصرية، في ضوء التوجيهات بتوفير التدريب الملائم للعمالة القادمة للكويت.



وشدد على أن المكتب العمالي بالقنصلية المصرية على استعداد لتقديم كل الدعم للعمالة المصرية، وتيسير جميع الخدمات التي يقدمها وفقا للإجراءات القانونية.



وشهد اللقاء أيضا نقاشا تفاعليا جرى خلاله الاستماع لرؤى الحضور ومقترحاتهم بشأن تطوير عمل القنصلية المصرية لدى الكويت على النحو الذى يلبي احتياجاتهم.