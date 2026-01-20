للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يشارك الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام العاشر على التوالي، بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويحتفي جناح الأزهر هذا العام بالعالم الجليل الشيخ عبد الغني عبد الخالق (1908–1983)، أحد أبرز علماء الشريعة وأعلام أصول الفقه في القرن العشرين، ومن المؤسسين لمدرسة كلية الشريعة بجامعة الأزهر، حيث يُخصص ركن خاص للتعريف بسيرته العلمية وإسهاماته الفكرية.

ويمتد جناح الأزهر على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4)، ويضم مجموعة متكاملة من الأركان التي تلبي اهتمامات مختلف فئات الزوار، من بينها: منفذ لبيع الكتب بأسعار التكلفة، والمخطوطات النادرة، والفتوى، والخط العربي، وركن الطفل ومجلة «نور»، وقاعة للندوات الحوارية، وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، إلى جانب أركان لقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، ومرصد الأزهر، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، ومنطقة للأنشطة الفنية، وقاعة مخصصة لكبار الزوار.

وفي إطار رسالته في نشر اللغة العربية وتعميق حضورها في المجتمع ونشر صحيح الدين، وضبط الفتوى ومجابهة التطرف والفكر الإلحادي، يقدِّم جناح الأزهر معظم إصداراته بأسعار التكلفة، إضافة إلى باقة من الهدايا الثقافية لزوار الجناح، تشجيعًا على القراءة والاطلاع.

ويحتضن جناح الأزهر هذا العام عددًا من الفعاليات النوعية، أبرزها: انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «نوابغ الأزهر»، وإطلاق ورش متخصصة في ترميم المخطوطات، واستمرار عقد سلسلة ندوات «قراءة في كتاب»، فضلا عن ندوات متميزة تناقش العديد من القضايا المهمة والحيوية بحضور كبار العلماء والمثقفين.

ويتميز الجناح هذا العام بفعاليات تقام لأول مرة، تتضمن تنظيم فقرات لتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعنوان «آيات تُتلى»، يقدمها طلاب الأزهر من أصحاب الأصوات الندية في حفظ القرآن الكريم، وتقديم فقرة «شبهات وردود» للرد على الشبهات المثارة حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وفقرة «أسرار بين السطور» التي تتناول قصص المخطوطات التراثية النادرة.

ويؤكد الأزهر الشريف من خلال مشاركته المتواصلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حرصه على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعزيز دوره الثقافي والتوعوي في خدمة المجتمع ونشر قيم الدين والعلم والمعرفة.