قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

جناح الأزهر في معرض الكتاب
جناح الأزهر في معرض الكتاب
أحمد سعيد

يشارك الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام العاشر على التوالي، بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويحتفي جناح الأزهر هذا العام بالعالم الجليل الشيخ عبد الغني عبد الخالق (1908–1983)، أحد أبرز علماء الشريعة وأعلام أصول الفقه في القرن العشرين، ومن المؤسسين لمدرسة كلية الشريعة بجامعة الأزهر، حيث يُخصص ركن خاص للتعريف بسيرته العلمية وإسهاماته الفكرية.

ويمتد جناح الأزهر على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4)، ويضم مجموعة متكاملة من الأركان التي تلبي اهتمامات مختلف فئات الزوار، من بينها: منفذ لبيع الكتب بأسعار التكلفة، والمخطوطات النادرة، والفتوى، والخط العربي، وركن الطفل ومجلة «نور»، وقاعة للندوات الحوارية، وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، إلى جانب أركان لقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، ومرصد الأزهر، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، ومنطقة للأنشطة الفنية، وقاعة مخصصة لكبار الزوار.

وفي إطار رسالته في نشر اللغة العربية وتعميق حضورها في المجتمع ونشر صحيح الدين، وضبط الفتوى ومجابهة التطرف والفكر الإلحادي، يقدِّم جناح الأزهر معظم إصداراته بأسعار التكلفة، إضافة إلى باقة من الهدايا الثقافية لزوار الجناح، تشجيعًا على القراءة والاطلاع.

ويحتضن جناح الأزهر هذا العام عددًا من الفعاليات النوعية، أبرزها: انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «نوابغ الأزهر»، وإطلاق ورش متخصصة في ترميم المخطوطات، واستمرار عقد سلسلة ندوات «قراءة في كتاب»، فضلا عن ندوات متميزة تناقش العديد من القضايا المهمة والحيوية بحضور كبار العلماء والمثقفين.

ويتميز الجناح هذا العام بفعاليات تقام  لأول مرة، تتضمن تنظيم فقرات لتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعنوان «آيات تُتلى»، يقدمها طلاب الأزهر من أصحاب الأصوات الندية في حفظ القرآن الكريم، وتقديم فقرة «شبهات وردود» للرد على الشبهات المثارة حول القرآن الكريم والسنة النبوية، وفقرة «أسرار بين السطور» التي تتناول قصص المخطوطات التراثية النادرة.

ويؤكد الأزهر الشريف من خلال مشاركته المتواصلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب حرصه على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعزيز دوره الثقافي والتوعوي في خدمة المجتمع ونشر قيم الدين والعلم والمعرفة.

جناح الأزهر في معرض الكتاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

ترشيحاتنا

ميدو

ليلة محاكمة ميدو.. حكاية التحفظ عليه للفصل في قضية محمود البنا

متهم

غدا نظر محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة في الطالبية

الحريق

محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد