قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«منحة علماء المستقبل».. جامعة دمياط تحتفل بإطلاق المبادرة الوطنية لدعم العقول الشابة

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أمس، احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، والتي أُقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، الدكتورة انتصار السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في رحاب جامعة القاهرة.

وجاءت الاحتفالية بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عددًا من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية والقيادات البنكية، إلى جانب نخبة من صُنّاع القرار والإعلاميين وعدد كبير من الطلاب المتفوقين.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من السادة الوزراء ووزراء التعليم العالي السابقين، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فضلًا عن عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، وصُنّاع القرار، ورؤساء الجامعات المصرية، والقيادات البنكية، ورجال وسيدات الأعمال والمجتمع الأهلي، وعدد كبير من الطلاب.

وتُعد مبادرة «منحة علماء المستقبل» حدثًا وطنيًا بارزًا يُجسّد اهتمام القيادة السياسية بدعم العقول الشابة، وفي إطار الرؤية الوطنية الطموحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بما يمكّن الطلاب المتفوقين وذوي القدرات الخاصة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.

وشهدت الفعاليات التقاط صورة تذكارية جماعية للطلاب المستفيدين من المنحة، أعقبها انطلاق الفعاليات الرسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى، والتي استُهلت بكلمة لرئيس جامعة القاهرة، ثم جلسة حوارية مع مجموعة من الطلاب المستفيدين، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، مؤكدين الأثر الإيجابي للمنحة في دعم مساراتهم العلمية والمهنية.

كما تضمنت الاحتفالية كلمات رسمية أكدت أن فلسفة المبادرة تقوم على عدم السماح لأي عائق مادي بأن يكون حاجزًا يحول دون تطلعات الطلاب نحو التميز والإبداع، مشددة على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التعليمية والاقتصادية في الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وأعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، عن بالغ تقديره لإطلاق مبادرة «منحة علماء المستقبل»، مؤكدًا أنها تُجسّد توجه الدولة المصرية نحو دعم المتميزين علميًا، وترسيخ العدالة التعليمية، والاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن. وأكد حرص جامعة دمياط على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الابتكار والتفوق، وتشجع طلابها على الاستفادة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في إعداد جيل من العلماء والباحثين القادرين على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر العلمي.

دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط احتفاليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

المتهمين

الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

شركات التأمين تدفع لعملائها 57.2 مليار جنيه تعويضات في 11 شهرا

قطع الكهرباء

قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

جانب من الجولة

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد