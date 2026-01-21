«منحة علماء المستقبل».. جامعة دمياط تحتفل بإطلاق المبادرة الوطنية لدعم العقول الشابة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أمس، احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، والتي أُقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، الدكتورة انتصار السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في رحاب جامعة القاهرة.

وجاءت الاحتفالية بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عددًا من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية والقيادات البنكية، إلى جانب نخبة من صُنّاع القرار والإعلاميين وعدد كبير من الطلاب المتفوقين.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من السادة الوزراء ووزراء التعليم العالي السابقين، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فضلًا عن عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، وصُنّاع القرار، ورؤساء الجامعات المصرية، والقيادات البنكية، ورجال وسيدات الأعمال والمجتمع الأهلي، وعدد كبير من الطلاب.

وتُعد مبادرة «منحة علماء المستقبل» حدثًا وطنيًا بارزًا يُجسّد اهتمام القيادة السياسية بدعم العقول الشابة، وفي إطار الرؤية الوطنية الطموحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بما يمكّن الطلاب المتفوقين وذوي القدرات الخاصة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية والبحثية.

وشهدت الفعاليات التقاط صورة تذكارية جماعية للطلاب المستفيدين من المنحة، أعقبها انطلاق الفعاليات الرسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى، والتي استُهلت بكلمة لرئيس جامعة القاهرة، ثم جلسة حوارية مع مجموعة من الطلاب المستفيدين، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، مؤكدين الأثر الإيجابي للمنحة في دعم مساراتهم العلمية والمهنية.

كما تضمنت الاحتفالية كلمات رسمية أكدت أن فلسفة المبادرة تقوم على عدم السماح لأي عائق مادي بأن يكون حاجزًا يحول دون تطلعات الطلاب نحو التميز والإبداع، مشددة على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التعليمية والاقتصادية في الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وأعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، عن بالغ تقديره لإطلاق مبادرة «منحة علماء المستقبل»، مؤكدًا أنها تُجسّد توجه الدولة المصرية نحو دعم المتميزين علميًا، وترسيخ العدالة التعليمية، والاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن. وأكد حرص جامعة دمياط على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم الابتكار والتفوق، وتشجع طلابها على الاستفادة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في إعداد جيل من العلماء والباحثين القادرين على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر العلمي.