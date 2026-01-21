قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
شوبير يزف خبر سار: حمزة عبد الكريم في برشلونة والإعلان رسميا خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 21-1-2026

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5.5 من 11.5 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 13 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 14 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 8 إلي 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 10 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 10 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 الي 26 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 37 جنيهًا للكيلو

