أخبار أسوان: متابعة لامتحانات الشهادة الإعدادية.. والتجهيز للتدريب العملي المشترك لمُجابهة السيول

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع مدارس العروبة المشتركة ، والذى يضم 197 طالب وطالبة داخل 10 لجان إمتحانية ، وأيضاً لجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ، والتى تشمل 522 طالب وطالبة داخل 26 لجنة ، وتضم طلاب مدارس الفصول الإعدادية ، وعبد الحميد عبد الغفور ، وسانت تريزا ، وذلك من إجمالى 213 لجنة تضم 30 ألف و 185 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على التأكد من الطلاب على مستوى الإمتحان " بنظام البوكليت" لجميع المواد الأساسية حيث يؤدى اليوم الطلاب إمتحان مادتى العلوم والهندسة ، مع تهيئة الأجواء لأداؤهم للإمتحانات فى سهولة ويسر.

جهود متنوعة

سلسلة اجتماعات تنسيقية بأسوان استعدادا للتدريب العملى المشترك لمجابهة السيول

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين ، والسكرتير العام اللواء ماهر هاشم ، وأيضاً اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بترأس سلسلة الإجتماعات التنسيقية، لمناقشة وبحث الإستعدادات والتجهيزات والسيناريوهات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك " صقر 163 " ، والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها حيث من المقرر تنفيذه فى الفترة من 25 إلى 27 يناير الجارى .

وذلك بحضور العميد وسام طلعت المستشار العسكرى بالمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات المعنية .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع أى تداعيات أو أحداث طارئة .