قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلسلة اجتماعات تنسيقية بأسوان استعدادا للتدريب العملى المشترك لمجابهة السيول

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين ، والسكرتير العام اللواء ماهر هاشم ، وأيضاً اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بترأس سلسلة الإجتماعات التنسيقية، لمناقشة وبحث الإستعدادات والتجهيزات والسيناريوهات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك " صقر 163 " ، والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها حيث من المقرر تنفيذه فى الفترة من 25 إلى 27 يناير الجارى .

وذلك بحضور العميد وسام طلعت المستشار العسكرى بالمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات المعنية .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع أى تداعيات أو أحداث طارئة .

التدريب المشترك

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أهمية هذا المشروع التدريبى ودوره فى الاطمئنان، والتأكيد على إستعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأزمات وأى كوارث محتملة وبما يساهم فى الحد من تداعياتها وضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التوسع فى تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية العملية التى تستهدف رفع كفاءة العنصر البشرى وتعزيز القدرة على الإستجابة السريعة وإتخاذ القرار المناسب فى أوقات الطوارئ، ولاسيما فى ظل التغيرات المناخية وما قد تفرضه من تحديات .

وشدد إسماعيل كمال، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين جميع الجهات المعنية ، مع ضرورة الإلتزام الكامل بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل جهة وتنفيذ التكليفات الصادرة بدقة ، وفى التوقيتات المحددة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة على أرض الواقع .

فيما شهدت الإجتماعات عرض أهداف المشروع ومحاوره الأساسية ، بجانب إستعراض الجدول الزمنى لآليات التنفيذ بمختلف المراحل ، فضلاً عن مناقشة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة ، فضلاً عن التشديد على ضرورة المراجعة لتحديث وتدقيق بيانات ومعلومات تقارير المديريات والوحدات المحلية لحصر الإمكانيات المتاحة وتذليل العقبات ، مع أهمية التأكيد على جاهزية مختلف الأجهزة والمركبات والمعدات المشاركة فى عمليات الإصطفاف والمعسكرات الميدانية الخاصة بالمشروع العملى للظهور المشرف الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

جنرال موتورز

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد