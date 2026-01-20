قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع مدارس العروبة المشتركة ، والذى يضم 197 طالب وطالبة داخل 10 لجان إمتحانية ، وأيضاً لجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ، والتى تشمل 522 طالب وطالبة داخل 26 لجنة ، وتضم طلاب مدارس الفصول الإعدادية ، وعبد الحميد عبد الغفور ، وسانت تريزا ، وذلك من إجمالى 213 لجنة تضم 30 ألف و 185 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) .

وقد رافق المحافظ خلال جولته محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والقيادات التعليمية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على التأكد من الطلاب على مستوى الإمتحان " بنظام البوكليت" لجميع المواد الأساسية حيث يؤدى اليوم الطلاب إمتحان مادتى العلوم والهندسة ، مع تهيئة الأجواء لأداؤهم للإمتحانات فى سهولة ويسر.

الشهادة الإعدادية 

وبناءاً على شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بشأن صعوبة إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، فقد وجه محافظ أسوان بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الإمتحان ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة بما يضمن تحقيق مصلحة الطالب ، والحفاظ على حقوق أبنائنا الطلاب كاملة .

وفى نفس الوقت يتم التشديد لمنع أى حالات للغش ، فيما طمأن المحافظ أولياء الأمور على أن الإمتحانات بباقى المواد السابقة الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، ولا يوجد أى شكاوى منها ، مكلفاً مديرية الطب البيطرى بإيفاد لجنة لمنطقة بركة الدماس للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة التى لاحظ المحافظ تواجدها بمحيط المنطقة وأمام مجمع مدارس العروبة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

