محافظ أسوان يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.. صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمجمع مدارس العروبة المشتركة ، والذى يضم 197 طالب وطالبة داخل 10 لجان إمتحانية ، وأيضاً لجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ، والتى تشمل 522 طالب وطالبة داخل 26 لجنة ، وتضم طلاب مدارس الفصول الإعدادية ، وعبد الحميد عبد الغفور ، وسانت تريزا ، وذلك من إجمالى 213 لجنة تضم 30 ألف و 185 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026 (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) .

وقد رافق المحافظ خلال جولته محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والقيادات التعليمية .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على التأكد من الطلاب على مستوى الإمتحان " بنظام البوكليت" لجميع المواد الأساسية حيث يؤدى اليوم الطلاب إمتحان مادتى العلوم والهندسة ، مع تهيئة الأجواء لأداؤهم للإمتحانات فى سهولة ويسر.

الشهادة الإعدادية

وبناءاً على شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بشأن صعوبة إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، فقد وجه محافظ أسوان بتشكيل لجنة متخصصة لفحص الإمتحان ومراجعة مستوى الأسئلة ، مع مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة بما يضمن تحقيق مصلحة الطالب ، والحفاظ على حقوق أبنائنا الطلاب كاملة .

وفى نفس الوقت يتم التشديد لمنع أى حالات للغش ، فيما طمأن المحافظ أولياء الأمور على أن الإمتحانات بباقى المواد السابقة الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، ولا يوجد أى شكاوى منها ، مكلفاً مديرية الطب البيطرى بإيفاد لجنة لمنطقة بركة الدماس للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة التى لاحظ المحافظ تواجدها بمحيط المنطقة وأمام مجمع مدارس العروبة .