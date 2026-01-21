نائب بالشيوخ: منحة علماء المستقبل تؤسس لمسار مستدام لتمويل التعليم وصناعة النخبة

أكد النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل تحولًا نوعيًا فى فلسفة دعم التعليم العالى، حيث تنتقل الدولة من مفهوم الدعم المؤقت إلى بناء منظومة مستدامة لتمويل التفوق العلمى ورعاية الموهوبين.

وأوضح “مصطفي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يعكس وعياً تشريعياً وتنفيذياً بأهمية تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفى والجامعات، بما يضمن استمرارية المبادرات التعليمية وعدم ارتباطها بظروف استثنائية.

إعطاء أولوية لذوى الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية

وأشار النائب إلى أن توجيه المنح للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لذوى الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية، يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور، ويعزز الثقة فى السياسات التعليمية الوطنية.

وشدد الدكتور نور الدين مصطفى على أن الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى هو الطريق الأقصر لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، داعياً إلى تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وربطها بخطط البحث العلمى واحتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.