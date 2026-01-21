قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
برلمان

نائب بالشيوخ: منحة علماء المستقبل تؤسس لمسار مستدام لتمويل التعليم وصناعة النخبة

حسن رضوان

أكد النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل تحولًا نوعيًا فى فلسفة دعم التعليم العالى، حيث تنتقل الدولة من مفهوم الدعم المؤقت إلى بناء منظومة مستدامة لتمويل التفوق العلمى ورعاية الموهوبين.

وأوضح “مصطفي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يعكس وعياً تشريعياً وتنفيذياً بأهمية تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفى والجامعات، بما يضمن استمرارية المبادرات التعليمية وعدم ارتباطها بظروف استثنائية.

 إعطاء أولوية لذوى الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية

وأشار النائب إلى أن توجيه المنح للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لذوى الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية، يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها فى الدستور، ويعزز الثقة فى السياسات التعليمية الوطنية.

وشدد الدكتور نور الدين مصطفى على أن الاستثمار فى التعليم والبحث العلمى هو الطريق الأقصر لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، داعياً إلى تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وربطها بخطط البحث العلمى واحتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

نائب الشيوخ منحة علماء المستقبل تمويل التعليم

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

