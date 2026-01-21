راحة مؤقتة.. علامات الإدمان على الصحة النفسية وسلوك الشخص .. فيديو

أكدت الدكتورة بسمة سليم، أخصائي علم النفس الإكلينيكي وتعديل السلوك، أن تعاطي المواد المخدرة يُعد من أخطر التحديات التي تواجه الشباب في الوقت الحالي، لما له من تأثيرات مباشرة وعميقة على الصحة النفسية والسلوك والاستقرار الأسري، مشددة على أن الإدمان مرض نفسي معترف به علميًا ويحتاج إلى تدخل علاجي ومجتمعي متكامل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب،والإعلامية عبيدة أميرة، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المخدرات، سواء كانت طبيعية أو مُخلقة، تؤثر بشكل مباشر على المخ والجهاز العصبي، حيث تمنح المتعاطي شعورًا مؤقتًا بالراحة أو النشوة، سرعان ما يتحول إلى اعتماد نفسي شديد، يفقد معه الشخص قدرته على التركيز والاتزان الانفعالي واتخاذ القرار.

وأضافت أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى تغيرات واضحة في الشخصية، حيث يصبح المتعاطي أكثر اندفاعية أو عدوانية، وقد يتحول في حالات أخرى إلى شخص خامل ولا مبالي، مؤكدة أن استمرار التعاطي قد يقود إلى اكتئاب حاد واضطرابات نفسية خطيرة.