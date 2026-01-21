قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سالم الدهام: تعاون ثقافي مصري أردني.. ومعرض القاهرة للكتاب من أكبر المعارض بالشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور سالم الدهام، مدير النشر في وزارة الثقافة الأردنية، إن المشاركة الأردنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار التعاون الثقافي المشترك بين الأردن ومصر، تنفيذًا لاتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين البلدين.

وأوضح الدهام، خلال استضافته في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أكبر المعارض الثقافية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه صُنّف عام 2006 كثاني أكبر معرض للكتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت، ويشارك في دورته الحالية أكثر من 1400 دار نشر، تضم ما يزيد على 6600 عارض، وتعرض ملايين الكتب من الإصدارات المتنوعة والحديثة.

وأضاف أن المعرض يشهد برنامجًا ثقافيًا ثريًا ومتنوعًا على هامشه، بمشاركة ضيوف من مختلف دول العالم العربي، لافتًا إلى أن رومانيا تحل ضيف شرف هذه الدورة تحت شعار «من الدانوب إلى النيل»، ما يعكس البعد الثقافي الدولي للمعرض باعتباره تظاهرة ثقافية كبرى يحرص الجميع على المشاركة فيها.

وأشار مدير النشر بوزارة الثقافة الأردنية إلى أن المشاركة الأردنية تتم من خلال تسهيل ودعم مشاركة دور النشر من القطاع الخاص، حيث يتراوح عدد دور النشر الأردنية المشاركة عادة بين 70 و100 دار نشر، إلى جانب المشاركة عبر اتحاد الناشرين الأردنيين.

كما أكد أن وزارة الثقافة الأردنية تشارك بشكل مباشر بصفتها ناشرًا رسميًا، من خلال مجموعة من السلاسل والإصدارات، موضحًا أن الوزارة تُعد من أكبر الناشرين في الأردن، إذ تصدر سنويًا نحو 200 عنوان في مجالات الفكر والمعرفة، والأدب، وعلم الاجتماع، والفلسفة، والتاريخ، وغيرها من الحقول الثقافية.

المشاركة الأردنية معرض القاهرة الدولي الأردن

