معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وجبة منزلية تتحول إلى خطر.. التفاصيل الكاملة لتسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية يُشتبه في فسادها، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى المراغة المركزي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى مستشفى المراغة المركزي، يعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى للتعامل مع الحالات.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول كل من:" محمد ع.م، 35 عامًا، وبخيتة ع.م، 27 عامًا، وعيسى م.ع، 4 سنوات، وعلي م.ع، عام ونصف"، وجميعهم مقيمون بقرية بني هلال دائرة مركز المراغة، حيث ظهرت عليهم أعراض آلام شديدة بالبطن، وقيء مستمر، وحالة من الإجهاد العام، نتيجة تناولهم وجبة طعام أُعدت داخل المنزل.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى المراغة المركزي أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين فور وصولهم، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد نوعية التسمم.

وذلك مع إعطائهم المحاليل والأدوية المناسبة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة حتى الآن.

تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سبب التسمم، وما إذا كان ناتجًا عن سوء تخزين أو فساد المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبة.

وتواصل الجهات الطبية متابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين الاطمئنان التام على استقرارهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة الأسر والمواطنين.

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

الدارتس

نادي سبورتنج يستضيف أول بطولة للدارتس بالإسكندرية

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025

غياب لاعبي منتخب مصر.. «كاف» يكشف التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025

هيثم حسن

من هو هيثم حسن؟.. كل ما تريد معرفته عن هدف منتخب مصر

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد