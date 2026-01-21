وجبة منزلية تتحول إلى خطر.. التفاصيل الكاملة لتسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بسوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية يُشتبه في فسادها، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى المراغة المركزي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الأشخاص إلى مستشفى المراغة المركزي، يعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى للتعامل مع الحالات.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول كل من:" محمد ع.م، 35 عامًا، وبخيتة ع.م، 27 عامًا، وعيسى م.ع، 4 سنوات، وعلي م.ع، عام ونصف"، وجميعهم مقيمون بقرية بني هلال دائرة مركز المراغة، حيث ظهرت عليهم أعراض آلام شديدة بالبطن، وقيء مستمر، وحالة من الإجهاد العام، نتيجة تناولهم وجبة طعام أُعدت داخل المنزل.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى المراغة المركزي أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين فور وصولهم، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد نوعية التسمم.

وذلك مع إعطائهم المحاليل والأدوية المناسبة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة حتى الآن.

تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سبب التسمم، وما إذا كان ناتجًا عن سوء تخزين أو فساد المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبة.

وتواصل الجهات الطبية متابعة الحالة الصحية للمصابين، لحين الاطمئنان التام على استقرارهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة الأسر والمواطنين.