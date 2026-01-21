قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من غير تردد| مدرس بالمنوفية يروي لحظة شجاعة في إطفاء أنبوبة جاره المشتعلة قبل الكارثة

"من غير تردد"| معلم بالمنوفية يروي لحظة شجاعة في إطفاء أنبوبة مشتعلة
"من غير تردد"| معلم بالمنوفية يروي لحظة شجاعة في إطفاء أنبوبة مشتعلة
ياسمين القصاص

في مواقف الشدة تظهر معادن الناس الحقيقية، كما تظهر الشهامة والشجاعة من غير تخطيط ولا ترتيب، فما حدث مع المدرس أحمد ليس مجرد موقف عابر، بل دليل واضح إن هناك من يتحرك بدافع الضمير والإنسانية قبل أي تفكير في الخوف أو العواقب.

تفاصيل الموقف بدأت، عند جار المدرس أحمد زهران في المنوفية، والذي يقع بيته بمواجهة منزل “زهران” مباشرة، فكان وقتها يجلس المدرس في محله الواقع أمام بوابة بيت الجار، حيث اشتعلت أنبوبة بوتاجاز، فلم يكن يتخيل إن اللحظات البسيطة سوف تتحول لموقف يحتاج سرعة تصرف وشجاعة.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد زهران، مدرس بـ المنوفية، إن الأنبوبة كانت موجودة عند جاري الذي يقع بيته أمام بيتي مباشرة، حيث وقع الحادث يوم الجمعة قبل الماضي، وكانوا ينتظرون الصلاة، ففتح محله أمام بيت الجيران.

وأضاف زهران، لـ "صدى البلد"، أنه شغل القرآن، وبدأ في “كنس الشارع”. وفجأة ابنة جاره تطلب مساعدته قائلة: “الأنبوبة ولعت”، فمن غير تردد ولا تفكير، أسرع فورا كي ينقذ الموقف، قائلا: “البيت ده مفيهوش رجالة، غير راجل واحد وكان مسافر، ربنا يكون في عونه”.

وأردف زهران: "حاولت أطلع الأنبوبة بره، لكن للأسف كانت متوصلة في الفرن، وفضلت أحاول بكل الطرق لحد ما وصلت لمحبس الغاز، وبعد محاولات قدرت أقفله وطفيت النار".

واختتم: "الحمد لله عدت على خير، وحتى لو الموقف ده حصل مع حد مش جاري وفي أي مكان، كنت هتصرفت بنفس الشكل".

تلك المواقف تؤكد أن البطولة لا تحتاج ضجيج ولا استعراض، لكنها تظهر في ثانية لإنقاذ الأرواح، وسوف يظل المدرس أحمد قدوة حقيقية لطلابه وكل من شاهد بطولته.

جرائم احتراق أنبوبة غاز أنبوبة غاز اشتعال النيران المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

السكري

اِلحقه بسرعة.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض السكري

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد