خبير: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف الأونروا

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للأبحاث، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يشكّل "جريمة مستمرة"، مؤكداً أن الوكالة أُنشئت أساساً لإغاثة الفلسطينيين عقب نكبة عام 1948.

وأوضح حرب، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الاستهدافات تأتي في سياق مخالفة صريحة لقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت العام الماضي، وكذلك لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد التزامات الدول تجاه المنظمات الدولية المنشأة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إسرائيل، على مدار سنوات طويلة، "ضربت بعرض الحائط جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مؤكداً أنها لا تبدي أي اكتراث بالقانون الدولي أو بالشرعية الدولية.

وأضاف حرب أن هناك توثيقاً حياً ومباشراً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الانتهاكات تتم في ظل دعم أمريكي واسع يهدف إلى تصفية دور وكالة أونروا.